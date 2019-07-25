Виталий Кличко подал иск к телеканалу "1+1"

Мэр Киева Виталий Кличко полагает, что директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко решил подсидеть его на посту. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112. Украина".

— Включите канал "1+1", и вы увидите компрометирующие сюжеты, что всё разворовали... Потому что глава этого канала планирует стать главой киевской городской администрации, в будущем чтобы баллотироваться на должность, мою репутацию мэра нужно уничтожить, — заявил Кличко.

При этом мэр Киева подал иск к телеканалу о защите чести и достоинства.

Напомним, Администрация Президента Украины Владимира Зеленского направила в правительство страны представление об увольнении Кличко с поста главы киевской городской госадминистрации. Кроме того, градоначальник подозревается в земельных махинациях.