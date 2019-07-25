Моряки задержанного СБУ судна прибыли в аэропорт Кишинёва для вылета в Москву

Десять моряков задержанного на Украине российского танкера NEYMA прибыли в аэропорт Кишинёва, чтобы пройти регистрацию для вылета в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сейчас россияне проходят регистрацию на рейс, который должен вылететь в 01:30 и приземлиться в аэропорту Домодедово.

Напомним, в то время как российские моряки возвращаются домой, задержанное судно остаётся в украинском порту Измаил. Сотрудники СБУ провели обыски на его борту. Стало известно, что танкер признали "вещественным доказательством", готовится ходатайство о его аресте.