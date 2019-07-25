Дочь убитой в Подмосковье девушки находится в больнице

Как стало известно Лайфу, дочь убитой в подмосковном Раменском 27-летней девушки находится в детской больнице.

Сейчас пятилетняя Саша Б. в нормальном состоянии. В момент преступления она играла на детской площадке.

Ранее Лайф рассказывал о жутком преступлении в Раменском, где неизвестный убил девушку во дворе жилого дома. По словам очевидцев, подозреваемый вышел из белого автомобиля, нанёс ей не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся на той же машине. Сейчас преступник задержан.

По информации Лайфа, преступником оказался Артём Шустов 1981 года рождения, который на протяжении двух лет был её любовником.