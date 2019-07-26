Кубок Александра Овечкина по хоккею состоится в Красногорске

Сам хоккеист лично проверил физическую форму и боевой настрой юных спортсменов, собирающихся показать своё мастерство на турнире.

Кубок Александра Овечкина по хоккею пройдёт с 11 по 17 августа в Красногорске. Об этом сообщает телеканал "360".

— Совсем скоро в Подмосковье во второй раз пройдёт Кубок Александра Овечкина. Это соревнования для парней, которые любят хоккей, живут хоккеем и мечтают стать чемпионами. Всё готово к первым играм. Финалисты будут играть на новой ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске, — рассказал Овечкин в видеообращении.

Трёхкратный чемпион мира также отметил, что оснащение площадки находится на самом высоком уровне, равно как и физическая форма с боевым настроем игроков, которые хоккеист проверил лично.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил хоккеиста за инициативу, подчеркнув, что его родители тоже оказали посильную помощь в проведении турнира.