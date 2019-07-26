Губернатор Амурской области: Пик паводка в регионе ожидается 27 июля

Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что, по предварительным данным, пик паводка в регионе ожидается 27 июля, в связи с чем на решение вопроса с эвакуацией у властей есть один день.

— У нас есть всего день, чтобы решить проблему с эвакуацией. Согласно прогнозам, всего в зону подтопления попадают пять муниципальных образований: Селемджинский, Мазановский, Свободненский, Серышевский, Благовещенский районы, 21 населённый пункт, — цитирует Орлова ТАСС.

При этом он отметил, что при отсутствии дождей власти смогут самостоятельно справиться с возникшей ситуацией.

Ранее стало известно, что 25 июля в связи с инцидентом в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, 19 июля в Амурской области было объявлено штормовое предупреждение в связи с приходом в регион мощного циклона. Обильные дожди стали причиной паводка в Зейском, Селемджинском, Благовещенском, Сковородинском, Тамбовском районах, в городах Зее и Благовещенске, а также в селе Тыгда Магдагачинского района.