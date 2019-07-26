На футболистов "Арсенала" Озила и Колашинаца напали в Лондоне

Целью преступников был автомобиль немецкого полузащитника "канониров", которому на помощь пришёл напарник.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw — James (@smhjaames) 25 июля 2019 г.

Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеад Колашинац подверглись нападению в одном из районов британской столицы. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл возле одного из турецких ресторанов Лондона. Преступники, вооружённые ножом, попытались похитить "гелендваген" немецкого хавбека, однако за него вступился его партнёр по команде.

Кроме того, на помощь футболисту бросились официанты и сотрудники заведения, которые позже рассказали, что Месут Озил после случившегося выглядел изрядно испуганным.

Сейчас полиция выясняет все детали случившегося.