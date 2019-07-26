Соперник Дадашева по последнему бою отказался от гонорара за поединок

Профессиональный боксёр из Пуэрто-Рико Субриэль Матиас отказался от гонорара за поединок с российским спортсменом Максимом Дадашевым, скончавшимся в результате проведённого боя. Об этом сообщил представитель пуэрториканского бойца Фернандо Газтамбид, передаёт телеканал NBC.

— Мне не нужен этот чек, — приводит первые слова Матиаса после трагического поединка Газтамбид.

Согласно информации телеканала, гонорар боксёра из Пуэрто-Рики в случае победы составлял $75 тысяч.

Напомним, 28-летний боксёр получил серьёзную травму мозга во время поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Боксёру даже пришлось делать трепанацию черепа, однако после этого он всё же скончался в больнице. Стало также известно, что Дадашев перенёс инсульт во время рокового боя. Лайф провёл анализ произошедшего и выяснил виновников трагедии.