Сенат США не нашёл доказательств вмешательства РФ в подсчёт голосов на выборах

Комитет Сената США по разведке пришёл к выводу, что доказательств российского вмешательства в подсчёт голосов на президентских выборах 2016 года нет.

— Комитет не нашёл свидетельств того, что российские лица пытались манипулировать подсчётом голосов в день выборов, — подчеркнули авторы доклада.

Напомним, в апреле Минюст США опубликовал отредактированный доклад специального прокурора Роберта Мюллера, подтвердивший, что "ни один американец", в том числе из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с Россией во время президентских выборов в 2016 году.