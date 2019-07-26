Из бразильского аэропорта Сан-Паулу похищено около тонны золота

Пятеро злоумышленников использовали для преступления автомобили, схожие с машинами федеральной полиции.

Группа вооружённых людей похитила около тонны золота со склада грузового терминала международного бразильского аэропорта Сан-Паулу. Об этом сообщает телеканал Globo.

Согласно данным телеканала, пятеро злоумышленников, скрывших свои лица за масками, имели при себе огнестрельное оружие. Чтобы проехать на территорию воздушной гавани, преступники использовали автомобили цвета федеральной полиции страны, оборудованные спецсигналами.

Одна из машин перекрыла въезд на территорию терминала, в то время как на другой бандиты проникли в помещение и захватили инкассаторский автомобиль вместе с начальником охраны.

Скрывшись с места преступления, грабители бросили свои машины, пересев на автомобиль скорой помощи. Полиция ведёт поиски преступников, осложняющиеся невозможностью использовать вертолёт в зоне воздушной гавани.