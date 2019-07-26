Помпео выразил готовность поехать в Иран для проведения переговоров

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в случае необходимости готов отправиться в Тегеран с целью проведения переговоров. Об этом политик сообщил агентству Bloomberg 25 июля.

При этом Помпео отметил, что хотел бы выступить по местному телевидению, и добавил, что глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф пользуется такой возможностью на территории США и "выступает с иранской пропагандой по американскому радио и телевидению".

— Я бы хотел иметь возможность поехать, но не для пропаганды, а для того, чтобы донести иранскому народу правду о том, что сделали их власти и как это навредило Ирану, — подчеркнул госсекретарь.

Ранее сообщалось, что США расширили санкционный список в отношении связанных с Ираном структур.