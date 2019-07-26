Американские самолёты и беспилотник провели разведку у Крымского полуострова

Один из разведчиков приблизился к российской границе в районе Витино на 38 километров.

Три американских летательных аппарата провели разведывательный полёт у берегов Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

В 11:25 по мск патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, после чего был замечен у берегов Чёрного моря.

В 11:30 с итальянского аэродрома поднялся в воздух беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk, проведший разведку линии разграничения в Донбассе, отправившись следом к берегам Крымского полуострова. В 21:40 БПЛА закончил миссию, отправившись на аэродром базирования.

17:10 мск.

После мониторинга линии разграничения на Донбассе ,производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/nYBc59EEPh — PlaneRadar (@ua4wiy_) July 25, 2019

Другой патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon в 17:35 взлетел с полигона Сигонелла, приступив к патрулированию у границ черноморского побережья. В 17:43 воздушное судно приблизилось к береговой линии в районе Витино на 38 км. Самолёт проводил разведку в указанном районе порядка трёх часов.

17:43 мск.

Приближался к береговой линии в районе Витино, на 38км. pic.twitter.com/rN1wfSislU — PlaneRadar (@ua4wiy_) July 25, 2019

Напомним, что у российских границ неоднократно замечали американские военные самолёты, которые осуществляют вылеты в сопровождении беспилотников.

Несмотря на многочисленные призывы Минобороны РФ прекратить разведывательную деятельность у берегов Крымского полуострова, Пентагон продолжает выполнять патрулирование у побережья Чёрного моря.