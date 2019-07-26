В Австрии заявили, что россиянин с 1987 года сотрудничал с полковником ВС страны

Гражданин России Игорь Зайцев, ранее объявленный в розыск МИД Австрии по подозрению в работе на Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, с 1987 года сотрудничал с экс-полковником ВС страны, подозреваемым в шпионаже в пользу России. С соответствующим заявлением выступили в полиции и прокуратуре Зальцбурга.

— После первого известного контакта в 1987 году полковник шпионил в пользу российской военной разведки и снабжал своего связного офицера исчерпывающей информацией военного характера об австрийских вооружённых силах, в особенности о боевых системах и задачах сухопутных и военно-воздушных сил, — приводит выдержку из заявления ведомства ТАСС.

По предварительным данным, обнаружить подозреваемых удалось благодаря иностранной спецслужбе, зафиксировавшей их встречу и передачу денег.

Ранее сообщалось, что Федеральное министерство внутренних дел Австрии 23 июля объявило в международный розыск 65-летнего Игоря Зайцева, подозреваемого в шпионаже.