Лидер "Слуги народа" заявил о необходимости нового закона о выборах в Раду

Он подчеркнул, что принятый ранее парламентом Украины проект избирательного кодекса не будет работать.

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о необходимости внести новый закон о выборах в Верховную раду. Об этом он сообщил в эфире канала "1+1".

На вопрос о разработке нового проекта о выборах депутатов Разумков ответил, что считает это наиболее правильным вариантом решения проблемы.

Ранее парламент Украины принял проект избирательного кодекса, предполагающий введение региональных списков. Закон ожидает только подписи президента Незалежной Владимира Зеленского.

Лидер "Слуги народа" полагает, что принятый ранее проект кодекса не будет работать, а Украине необходима новая избирательная система с открытыми списками.

Новый избирательный кодекс, унифицирующий правила выборов на всех уровнях, должен вступить в силу с 1 декабря 2023 года. Предполагается обязательное обучение и сертификация кандидатов, собирающихся работать в комиссиях. Также в планы входит уменьшить объём политической агитации на ТВ.

Напомним, что по итогам подсчёта 99,94% голосов на внеочередных выборах в Верховную раду абсолютное большинство получила партия украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" — 43,16%.