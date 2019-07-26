Более ста домов подтоплено из-за паводка в Приамурье

Более ста домов и тысячи участков остаются подтопленными из-за паводка в Амурской области. Об этом сообщает правительство региона.

— В Приамурье зарегистрировано подтопление 112 жилых домов в восьми населённых пунктах, подтопление 997 приусадебных участков, повреждение 45 участков автодорог на территории 15 районов протяжённостью 156 километров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из села Ивановка Зейского района эвакуировано 69 человек, а из Норска — 40. Добавим, что именно в Ивановке сложилась наиболее острая ситуация.

Напомним, 19 июля в Амурской области было объявлено штормовое предупреждение в связи с приходом в регион мощного циклона. Обильные дожди стали причиной паводка в Зейском, Селемджинском, Благовещенском, Сковородинском, Тамбовском районах, в городах Зее и Благовещенске, а также в селе Тыгда Магдагачинского района. 25 июля в связи со стихийным бедствием в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.