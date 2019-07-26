Сербская королева красоты умерла после продолжительной борьбы с раком

Популярный блогер, победительница конкурсов красоты "Мисс Сербия — 2009" и "Мисс Европа — 2014" Дияна Милойкович скончалась от рака спустя шесть лет борьбы с недугом. Об этом сообщает газета Mirror.

Как уточняется, инвазивный рак матки у девушки обнаружили, когда ей было 27 лет. В соцсетях Дияна делилась с подписчиками новостями и рассказывала о том, как борется с болезнью.

В июне самочувствие модели резко ухудшилось, и врачи провели переливание крови. Несмотря на все старания, спасти девушку не удалось и она ушла из жизни 22 июля.

По данным издания, до последнего девушку поддерживал её бывший парень Стефан, который тоже сбрил волосы вместе с моделью.

— Спасибо тебе за каждый день, проведённый с тобой, спасибо за каждую улыбку, слезинку, за каждое пожелание доброго утра и ночи. Я никогда тебя не забуду и не перестану любить, — написал он в своём инстаграме.