Моряки с задержанного Украиной танкера не знали о смене названия танкера

Член экипажа судна также заявил, что сначала они собирались возвращаться в Россию поездом через Харьков.

Экипаж задержанного танкера Nika Spirit не знал об изменении названия танкера, который раньше звался Neyma и использовался для блокировки прохода в Керченском проливе. Об этом сообщил журналистам старший механик корабля Сергей Карпов.

— Раньше у нашего судна было другое название, мы об этом не знали, узнали только при оформлении. Нам объяснили, что этим судном раньше перекрывали проход в Керченском проливе, — рассказал старший механик в ответ на вопрос о причинах задержания танкера.

По мнению украинских спецслужб, российский танкер Neyma раньше якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Он также добавил, что сейчас у них взяли показания, после чего компания купила им билеты из Одессы до Харькова, а потом в Россию, но позже решение изменили, отправив моряков в Молдавию.

Напомним, в то время как российские моряки возвращаются домой, задержанное судно Nika Spirit остаётся в украинском порту Измаил Одесской области. Сотрудники СБУ провели обыски на его борту. Стало известно, что танкер признали "вещественным доказательством", готовится ходатайство о его аресте. Позднее капитан судна заявил, что моряки не нарушали никаких правил.