СМИ: Похитившая 41 миллион рублей кассирша из Москвы выехала за пределы России

Похитившая в пункте обмена валюты в Москве у клиента 41 миллион рублей кассирша покинула пределы России на автобусе. Об этом РИА "Новости" сообщил информированный источник.

— Сейчас проверяется информация, что обвиняемая покинула территорию России на туристическом автобусе, — заявил собеседник агентства.

Напомним, в центре Москвы кассир пункта обмена валюты украла у клиента 41 миллион рублей и скрылась с ним. Сообщается, что её уже объявили в федеральный розыск. Ей грозит до десяти лет тюрьмы.

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