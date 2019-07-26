В полицейском участке в Чили взорвалась бомба, отправленная почтой

В полицейском участке в столице Чили Сантьяго взорвалась бомба, отправленная почтой. В результате инцидента пострадало восемь человек. Об этом сообщает издание Mercurio.

Все раненые являются правоохранителями. Президент Чили Себастьян Пиньера назвал данное происшествие терактом, отметив, что виновные будут наказаны по всей строгости закона.

Любопытно, но ещё одна бомба была отправлена экс-министру внутренних дел страны Родриго Инспетеру. Следствие предполагает, что у обеих посылок был один отправитель.