Посольство в США направило протест из-за неполучения визы Светланой Кузнецовой

По оценке посольства, теннисистка стала очередной жертвой "затянувшихся административных процедур".

Посольство России в США направило в Госдеп ноту протеста, связанную с проблемами в получении американской визы российской теннисисткой Светланой Кузнецовой. Об этом сообщается на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

— Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий, — говорится в сообщении.

Согласно оценке посольства, Кузнецова стала очередной жертвой "затянувшихся административных процедур".

В аккаунте дипмиссии отмечается, что РФ возмущена продолжающейся практикой препятствования участию российских спортсменов в соревнованиях на территории США.

Ранее 34-летняя спортсменка рассказывала, что ещё с февраля ждёт получения американской визы. А 25 июля она написала, что вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне, который выиграла в прошлом году.