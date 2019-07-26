ВОЗ: Более 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С

Более 257 миллионов жителей Земли инфицированы вирусами гепатита В, ещё 71 миллион человек проживает с хронической инфекцией гепатита С. Об этом рассказал глава отдела по исследованию заболевания во Всемирной организации здравоохранения Марк Балтрейс.

По его данным, при отсутствии инвестиций на борьбу с гепатитом к 2030 году он может стать причиной смерти 4,5 миллиона человек.

— Мы ожидаем, что [в 2019 году] будет около 250–257 миллионов человек с гепатитом В. Для гепатита С мы наблюдаем небольшое снижение, но всё равно это 71 миллион человек, — цитирует Балтрейса РИА "Новости".

Учёный назвал заболевание "молчаливым убийцей" и обратил внимание на тот факт, что официальный диагноз поставлен лишь каждому десятому из 257 миллионов заражённых вирусом гепатита В.

Он отметил, что необходимое лечение проходят лишь 4,5 миллиона инфицированных, в то время как из 71 миллиона жертв гепатита С лечение получают лишь два миллиона человек в год.

В организации отметили, что количество заражённых снижаться не спешит. При этом наибольшее число инфицированных обнаружили в Пакистане (более 10 миллионов человек), далее следуют Китай, Египет, США и Россия.

Ранее врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в тату-студиях.