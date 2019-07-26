СМИ: Сладости могут подорожать из-за изменения ставки НДС на пальмовое масло

Отмечается, что растительные жиры — самые дешёвые, в связи с чем их будет практически невозможно заменить на аналоги.

Кондитерские изделия в ближайшее полугодие могут подорожать на 5–7% в связи с повышением НДС на пальмовое масло. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники.

— В зависимости от категории продукции изделия подорожают на 5–7%. На данный момент растительные жиры самые дешёвые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги. Животные жиры, например молочные, более дорогие и не всегда доступны для производителей, — рассказала замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

По данным исполнительного директора Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерины Нестеровой, рост НДС прогнозируется через полгода. Стоимость кондитерской продукции может повыситься до 10% в зависимости от содержания в изделии пальмового масла.

Напомним, что ранее Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении снижение ставки НДС на плодово-ягодную продукцию и снятие льготы для пальмового масла, в итоге ставка вырастет с 10% до 20%.