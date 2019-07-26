В КНДР заявили о готовности обеспечить провизией задержанное российское судно

Власти Северной Кореи выразили готовность обеспечить провизией экипаж российского судна "Сянхайлинь-8", которое уже десять дней находится в порту Вонсан из-за задержания. Об этом сообщил замдиректора судовладельца Сергей Седлер.

— Корейцы согласны привезти на судно провизию, если будет заявка [от российских дипломатов]. Если продукты будут заканчиваться, заявку оформят, — цитирует Седлера РИА "Новости".

По его словам, связи с экипажем "Сянхайлиня" по-прежнему нет, а представители Посольства Северной Кореи пока не связывались с владельцем судна.

Напомним, ранее представители КНДР задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8", на борту которого находится 15 граждан России. По расчётам представителя компании-судовладельца, на судне постепенно кончаются запасы продуктов, воды и топлива.