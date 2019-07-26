Кличко порадовал интернет-пользователей новым ступором — видео

Киевский градоначальник не мог правильно выговорить фразу на протяжении 20 секунд.

Пользователи всемирной паутины потешаются над очередным конфузом мэра Киева Виталия Кличко, случившимся в прямом эфире программы "Ваша свобода".

Кличко, пытаясь произнести "Институт судебных экспертиз", выдал множество звуков, однако не смог правильно выговорить словосочетание, пока ему не подсказал ведущий.

Только что созданный мем тут же подхватили комментаторы, вставляя свои замечания по поводу произношения известного киевского политика.

— После того как мэр Киева Виталий Владимирович останется без работы, ему стоит запустить свой YouTube канал "Учимся говорить с Виталием Кличко!". Миллионы просмотров гарантированы!" — оценил произношение градоначальника @vova_lunpen.

— Виталий Кличко сегодня был в ударе. И нет, речь не о его политической партии. Видео входит в копилку перлов, — пошутил @rus_live.

— Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви, — написал в Facebook Olexiy Minakov.

— Можно сколько угодно строить армию и веру, но люди запомнят тебя по велосипеду, которого у тебя нет, — сгладил впечатление Игорь Коркач.

Напомним, что Кличко множество раз становился автором самых ёмких выражений, разлетавшихся по Сети со скоростью пули. Так, в его арсенале находится призыв киевлян готовиться "к земле" вместо "к зиме". Или же выражение градоначальника о том, что у него "два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров". Также Кличко показывал свои небольшие успехи в математике, сложив 13 и 3 и получив в итоге 15.

Сам же мэр украинской столицы считает свои оговорки забавными и даже обещал выпустить сборник собственных изречений, который вполне может стать бестселлером.