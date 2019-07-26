Вылет рейса UTair из Худжанда в Сургут отложили почти на девять часов

Вылет рейса авиакомпании UTair из Худжанда в Сургут отложен почти на девять часов из-за поломки самолёта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную воздушной гавани Сургута.

Лайнер должен был прилететь в 0:50 по московскому времени 26 июля. Однако сейчас рейс ожидают в 9:40 мск. При этом неисправность была обнаружена перед вылетом обратного рейса, в результате чего его отправление было задержано на десять часов.

По данным сервиса Flightradar24.com, лайнер UTair сейчас кружит вокруг аэропорта Худжанд.