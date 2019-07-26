Родственники умершего боксёра Дадашева планируют доставить его тело в Петергоф

Родственники умершего российского боксёра Максима Дадашева планируют доставить его тело в Петергоф, где жил спортсмен. Об этом ТАСС сообщили в команде бойца.

— На данный момент не создаётся препятствий для отправки тела в Россию. Планируется, что оно будет доставлено в Петергоф, где жил Максим, — заявил собеседник агентства.

Напомним, 28-летний боксёр получил серьёзную травму мозга во время поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Боксёру даже пришлось делать трепанацию черепа, однако после этого он всё же скончался в больнице.