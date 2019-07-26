Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранных военных

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооружённых формирований, осуществив тем самым "хорватский сценарий". Об этом он заявил в интервью блогеру Юрию Романенко.

— Наверное, для Украины более правильный "хорватский сценарий", то есть сценарий привлечения миротворцев, — заявил дипломат.

По мнению Левченко, такой вариант развития событий поможет решить проблему конфликта в Донбассе быстрее всего, а также разоружить местных военных.