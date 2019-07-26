МЧС: Жителей села в Хабаровском крае эвакуировали в связи с паводком

Спасатели при содействии властей эвакуировали жителей села Удское Хабаровского края в пункт временного размещения из-за угрозы затопления. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
— Произошёл подъём уровня воды на реке Уда у села Удское Тугуро-Чумиканского района, достигнув отметки 783 см (при критерии опасного явления 800 см). В результате чего оказались подтоплены шесть жилых домов и 20 приусадебных участков, — говорится в сообщении.
Ведомством проведено отселение 23 человек (включая 14 детей) в пункт временного размещения, устроенный на базе средней школы. Отмечается, что всего в населённом пункте проживает 504 человека.
По информации пресс-службы, на дороге местного значения Чумикан — Неран размыло мост. В регион собираются направить вертолёт МИ-8 со спасателями на борту.
На территории десяти районов Хабаровского края продолжают идти дожди, в связи с чем энергетические компании приготовились к внештатным ситуациям с электричеством. Так, усилен контроль за ЛЭП у рек, создан аварийный запас материалов и оборудования, также энергетики проводят ежедневный осмотр линий электропередачи.
Ранее в двух районах Хабаровского края (Тугуро-Чумиканском и Верхнебуеринском) ввели режим ЧС. Тогда, исходя из данных МЧС по региону, эвакуировали 16 жителей из четырёх населённых пунктов. За прошедшие сутки объём воды пошёл на спад, подтопленных домов не отмечается.
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