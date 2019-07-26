В Японии назвали "беспрецедентно сложным" пожар, произошедший в аниме-студии

Глава пожарной службы Киото признался, что считает пожар, произошедший на анимационной студии, самым сложным за всё время работы. Об этом сообщает агентство Kyodo.

— Мы никогда не сталкивались со столь сложным возгоранием, — цитирует 57-летнего пожарного ТАСС.

Напомним, 18 июля злоумышленник проник в здание анимационной студии Kyoto Animation с канистрами бензина и устроил пожар. В результате инцидента погибло по меньшей мере 33 человека. Свой поступок мужчина мотивировал тем, что студия якобы украла у него идею произведения.