В Японии назвали "беспрецедентно сложным" пожар, произошедший в аниме-студии

1

Фото © Instagram/ratsukimama2066

Глава пожарной службы Киото признался, что считает пожар, произошедший на анимационной студии, самым сложным за всё время работы. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Мы никогда не сталкивались со столь сложным возгоранием, — цитирует 57-летнего пожарного ТАСС.

Напомним, 18 июля злоумышленник проник в здание анимационной студии Kyoto Animation с канистрами бензина и устроил пожар. В результате инцидента погибло по меньшей мере 33 человека. Свой поступок мужчина мотивировал тем, что студия якобы украла у него идею произведения.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×