Старший механик задержанного танкера рассказал о поведении сотрудников СБУ

Член экипажа рассказал, что спецслужба Незалежной задавала стандартные вопросы, а перемещение моряков никто не ограничивал.

Старший механик задержанного на Украине танкера Nika Spirit Сергей Карпов рассказал о впечатлении от СБУ после прилёта в Домодедово. Об этом сообщают РИА "Новости", ссылаясь на члена экипажа.

Механик рассказал, что спецслужбы Украины вели себя адекватно, не хамили и не применяли силу. При этом сотрудники, проводившие обыски, говорили исключительно по-русски, "украинской речи даже не слышно было", пояснил Карпов.

Он добавил, что сотрудники СБУ задавали стандартные вопросы, а перемещение моряков никто не ограничивал.

— Поначалу вообще за шутку приняли, а потом посмотрели — всё серьёзно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было, — признался старший механик.

По его словам, все члены экипажа желают поскорее вернуться домой. А сам Карпов хочет добраться до Новороссийска и отдохнуть. Он подчеркнул, что за 40 лет плавания подобное с ним случилось впервые.

Напомним, днём 25 июля СБУ задержала российский танкер Nika Spirit, экипаж которого было решено отпустить. Отмечается, что моряки не знали об изменении названия судна. Россияне уже вернулись домой, однако танкер Neyma остаётся в украинском порту Измаил Одесской области.