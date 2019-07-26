Хоккеист впал в кому и умер после драки у бара в Тамбове

Спортсмена экстренно доставили в реанимацию с кровоизлиянием в мозг и многочисленными переломами костей черепа.

Нападающий любительской хоккейной лиги Никита Воропаев умер после драки у караоке-бара в центре Тамбова. По данным местных СМИ, в роковую ночь 27-летний спортсмен заступился за девушку.

Конфликт произошёл ещё 13 июля в одном из местных баров, где хоккеист отдыхал с приятелями. Молодой человек повздорил с 21-летним посетителем и вышел с ним на улицу поговорить. Там перепалка переросла в драку. Никита получил несколько ударов по голове, упал и отключился, но потом пришёл в себя и самостоятельно ушёл домой.

Травма дала о себе знать через два дня. Никите стало плохо, прибывшие по вызову медики экстренно доставили его в реанимацию с кровоизлиянием в мозг и многочисленными переломами костей черепа. Молодой человек впал в кому, друзья объявили в соцсетях сбор средств на его лечение в Москве. Утром 25 июля он скончался.

В отношении молодого человека, избившего хоккеиста, возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности".

Ранее Лайф писал о трагической смерти 28-летнего боксёра Максима Дадашева после поединка в США. Во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом он получил серьёзную травму мозга. Боксёру даже пришлось делать трепанацию черепа, однако после этого он всё же скончался в больнице.