В "Роскачестве" рассказали, как правильно собирать грибы и не отравиться

Россиян предупредили, что следует осторожно осматривать каждый собранный гриб, чтобы случайно не съесть ядовитый.

Специалисты "Роскачества" разработали ряд рекомендаций для того, чтобы правильно выбрать места для сбора грибов и в дальнейшем не отравиться. Об этом говорится на сайте организации.

У многих съедобных грибов есть ядовитые двойники, в связи с чем необходимо внимательно осмотреть находку на предмет признаков, помогающих отличить обычный гриб от его ядовитого сородича.

— Например, отличаются размеры плодового тела, окраска разных частей, наличие специфических структур типа плёночки под шляпкой, от которой с возрастом могут оставаться поясок на ножке и бахрома на краях шляпки. По этим критериям можно отличить лесных шампиньонов, у которых пластинки под шляпкой в молодости розовые, а с возрастом темнеют, а у бледной поганки — всегда белые, — приводятся слова миколога и ведущего специалиста биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максима Дьякова.

Однако не всегда ядовитый гриб можно отличить от съедобного двойника. Так, например, галерина окаймлённая, похожая на летний опёнок, является смертельно опасной. Она отличается наличием пояска на ножке, который есть и у опят.

В "Роскачестве" предупреждают, что отравиться можно и съедобными грибами. Если, например, съесть гриб со старым плодовитым телом. Признаки старения продукта можно определить визуально — при наличии червяков, плесени, дряблости структуры гриба.

Есть опасность в сборе в неблагоприятной экологической зоне. Грибы впитывают в себя все химические вещества, которые находятся в лесной подстилке, почве и древесной коре. В связи с этим не советуют собирать грибы у обочин и предприятий, загрязняющих окружающую среду.

По поводу правильного сбора грибов в ведомстве поясняют, что лучше всего их выкручивать, а потом срезать основание, чтобы грибница оставалась нетронутой, а также чтобы избежать попадания инфекции в срез.