ЦБ отозвал лицензию у "РАМ банка"

Проверка показала, что кредитная организация заключала "схемные" сделки, чтобы скрыть своё реальное финансовое положение.

Центробанк РФ 26 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ банка". Соответствующее сообщение появилось на сайте регулятора.

Решение связано с тем, что кредитная организация нарушила законодательство. В частности, "РАМ банк" занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть своё реальное финансовое положение.

— Заключал "схемные" сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, — уточнили в ЦБ.

В связи с выявленными нарушениями Банк России в течение последнего года неоднократно принимал меры в отношении кредитной организации, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.