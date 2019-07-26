Автокран протаранил автобус с пассажирами в Челябинске, один человек погиб

По предварительной информации, во время спуска с моста у автокрана отказали тормоза.

В Челябинске на съезде с моста в Ленинском районе автокран протаранил автобус с пассажирами, один человек погиб. Как сообщили Лайфу в Управлении здравоохранения Челябинска, ещё шесть человек пострадали в результате ДТП.

На кадрах с места аварии видно, что спецтехника столкнулась с автобусом ПАЗ, следовавшим по 66-му маршруту. По предварительной информации, во время спуска с моста у автокрана отказали тормоза.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием грузовика и автомобиля Hyundai Sonata на МКАД пострадало четыре человека.