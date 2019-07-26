Подросток проломил голову прохожему в Москве

По версии следствия, во время конфликта несовершеннолетний ударил потерпевшего кулаком в лицо и скрылся.

На востоке Москвы 16-летний подросток жестоко избил прохожего. Мужчина был доставлен в реанимацию с переломом лобной кости. Об этом сообщает "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, вечером 24 июля во дворе дома на улице 4-й Парковой нашли приезжего из Ставрополья 1983 года рождения с проломленной головой. Пострадавшего экстренно госпитализировали в реанимацию.

— Вечером следующего дня на Измайловской площади был задержан подросток 2003 года рождения, нигде не учащийся и не работающий. Несовершеннолетнего изобличили в том, что он во время конфликта ударил потерпевшего кулаком в лицо и скрылся, — рассказал собеседник агентства.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что после жестокой драки у караоке-бара в Тамбове умер 27-летний хоккеист. Никита Воропаев повздорил с другим посетителем, заступившись за девушку.