Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве девушки в Раменском

Артём так и не избавился от орудия преступления. При досмотре у него нашли и изъяли охотничий нож, предположительно, со следами крови.

МВД РФ опубликовало видео задержания 38-летнего Артёма Ш., который зарезал девушку на детской площадке в подмосковном Раменском. На кадрах видно, что злоумышленник не сопротивлялся. Представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что его задержали в Ногинске.

— Сотрудники ДПС обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с подозреваемым, одежда которого была вывернута наизнанку, и задержали его. Им оказался ранее судимый житель города Раменское 1981 г.р., — уточнила она.

При этом Артём так и не избавился от орудия преступления. При досмотре у него нашли и изъяли охотничий нож, предположительно, со следами крови.

Сегодня стало известно, что во время допроса Артём признал свою вину и рассказал, что на убийство его толкнула ревность.

Напомним, что зверское убийство произошло накануне во дворе одной из многоэтажек в Раменском. Бывший сожитель нанёс 27-летней Наталье более 20 ножевых ранений и скрылся на автомобиле. Он бросил машину в 50 километрах от места преступления.