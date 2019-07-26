Задержаны экс-глава кабмина Астраханской области и министр финансов региона

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Фото © Flickr/Alexxx Malev

Бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

<p>Расул Султанов и Виталий Шведов. Фото © <a href="https://obzor.io/2019/06/10/v-pravitelstve-astraxanskoj-oblasti-smenilos-rukovodstvo-doxody-novogo-glavy-kabmina-17740/" target="_blank">Обзор</a>, © А<a href="https://arbuztoday.ru/arestovan-eks-glava-pravitelstva-astraxanskoj-oblasti-rasul-sultanov/" target="_blank">рбуз</a></p>

Их задержали в Астрахани.

Сейчас в региональном министерстве финансов идут обыски. Причина не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в Астрахани был задержан и.о. министра ЖКХ и строительства Астраханской области. Более того, в Астрахани возбудили более 40 уголовных дел после проверки сферы строительства.

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