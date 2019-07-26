Задержаны экс-глава кабмина Астраханской области и министр финансов региона

Бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Их задержали в Астрахани.
Сейчас в региональном министерстве финансов идут обыски. Причина не раскрывается.
Ранее сообщалось, что в Астрахани был задержан и.о. министра ЖКХ и строительства Астраханской области. Более того, в Астрахани возбудили более 40 уголовных дел после проверки сферы строительства.
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