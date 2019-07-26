Официальные итоги выборов в Раду: проходят пять партий

"Радикальная партия" Олега Ляшко не смогла преодолеть необходимый барьер в 5%. У неё 4,01% голосов.

В Верховную раду Украины восьмого созыва по итогам досрочных выборов проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Батьковщина", "Европейская солидарность", "Голос". Об этом свидетельствует онлайн-табло ЦИК.

После обработки 100% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,16%, "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко — 13,05%, "Батьковщина" Юлии Тимошенко — 8,18%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко — 8,10%. Партия лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука "Голос" замыкает пятёрку с 5,82%.

"Радикальная партия" Олега Ляшко не смогла преодолеть необходимый барьер в 5%. После обработки 100% протоколов у неё 4,01% голосов.

Официальные итоги внеочередных выборов в Раду, которые состоялись 21 июля, должны обнародовать до 5 августа включительно. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о готовности верхней палаты российского парламента к диалогу с новым составом украинского.