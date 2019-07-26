СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве девушки в Раменском

Мужчина рассказал, что всегда носил с собой нож и не сдержался, когда при встрече девушка его оскорбила.

Следственный комитет РФ опубликовал видео с допросом 38-летнего Артёма Ш., которого подозревают в убийстве его девушки в подмосковном Раменском.

— Из ревности убил человека. Свою девушку — Наталью. Изменяла, — Отвечает на вопросы следователей подозреваемый.

Мужчина добавил, что знал свою девушку около года, а при встрече она его оскорбила. Также он подтвердил, что ранее был судим за незаконный оборот оружия.

Как уже сообщал Лайф, убийство произошло на детской площадке во дворе одной из многоэтажек в Раменском. Бывший сожитель нанёс 27-летней Наталье более 20 ножевых ранений и уехал на машине, автомобиль нашли в Ногинске в 50 километрах от места преступления. Там же был задержан и предполагаемый убийца.

Следователи добавляют, что назначена судебно-медицинская и генетическая экспертиза, планируется ещё и психолого-психиатрическая. Сегодня следствие планирует просить суд заключить мужчину под стражу.