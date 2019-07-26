Вдова баскетболиста НБА призналась в его убийстве

Мотивом стало получение страховых выплат после смерти 34-летнего спортсмена в $1 миллион.

Вдова баскетболиста НБА Лоренцена Райта спустя девять лет после преступления созналась в организации убийства мужа. По данным New York Post, Шерра Райт и её соучастник приговорены к 30 годам тюрьмы.

Ex-wife pleads guilty in murder of former NBA hoopster Lorenzen Wright https://t.co/H2rgLsrWmV pic.twitter.com/MdJU9dVfg0 — New York Post (@nypost) July 25, 2019

По версии обвинения, вдова планировала убийство мужа дважды. Когда первая попытка закончилась неудачей, Шерра обратилась к Билли Тёрнеру, с которым Лоренцен ходил вместе в церковь. Тот был арестован в 2017 году по подозрению в причастности к преступлению. Спустя несколько месяцев задержали и Шерру, однако она до сих пор отрицала свою вину. Сейчас женщина пошла на сделку с прокурором. Отмечается, что мотивом для супруги было получение страховых выплат после смерти Райта в $1 миллион.

Тело баскетболиста с многочисленными огнестрельными ранениями было обнаружено 28 июля 2010 года в городе Кольервилл, штат Теннесси, где он проживал вместе с супругой. Полиция завела уголовное дело, но расследование не продвигалось до 2017 года, когда было найдено орудие преступления — пистолет — и наметились возможные виновники.

Ранее сообщалось, что в США кандидат в конгресс штата Миссисипи убил жену и покончил с собой.