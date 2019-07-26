Бузова упала на фестивале "Жара" и повредила ногу

Разбитое колено певица показала в сториз. Травма оказалась лёгкой и не мешала ей петь и танцевать.

Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу. Знаменитость исполняла песню "Водица" на сцене посреди воды. Также её и артистов поливали сверху. На мокром полу она и поскользнулась.

— Больше всего я боялась упасть, и это со мной сегодня произошло. Я надеюсь, этого никто не заметил. На репетиции не было столько воды, а сегодня на нас она просто лилась, — рассказала Бузова на своей странице в "Инстаграме".

Несмотря на травму, певица тем же вечером прогулялась в коротком наряде, показала всем пластырь на ноге и ещё раз выступила в ночном клубе.

В прошлом году Бузова получила травму во время концерта во Владивостоке и врач запретил ей ходить пять дней, однако она его не послушалась.