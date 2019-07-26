Экс-боец "Азова" объяснил нападение на Порошенко: Хотел отомстить за унижения

Макеев обвинил бывшего главу государства в закупке некачественной экипировки для армии.

Бывший боец нацбатальона "Азов" рассказал в видеообращении, почему он напал на экс-президента Украины Петра Порошенко в Киеве. По словам Никиты Макеева, он собирался отомстить политику за невыполненные обещания.

— Я хотел отомстить ему за все эти пять лет унижений, которые он с помощью своих подопечных в АП (Администрация президента. — Прим. ред.) и представителей ДМС (Государственная миграционная служба. — Прим. ред.) сделал по отношению к иностранным добровольцам, — говорит на кадрах националист.

Макеев также собирался преподнести Порошенко "подарок". Перед встречей с экс-президентом он купил четыре бронежилета, три из которых прострелил с товарищами на полигоне. Показав дыры в экипировке, бывший "азовец" рассказал, что захватил четвёртый для Порошенко, чтобы тот надел его на сына, который якобы воевал в Донбассе. Таким образом Макеев обвинил бывшего главу государства в закупке некачественных бронежилетов для армии.

Нападавший также рассказал, что родился в России, но после начала конфликта в Донбассе отправился на Украину и присоединился к "Азову", получил гражданство Незалежной.

Накануне четыре человека напали на Порошенко, но экс-президент Украины легко отделался. Его спасла охрана.