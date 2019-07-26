Зарезавшего девушку в Раменском проверяют на причастность к ещё одному убийству

38-летнего Артёма Ш., который признался в расправе над девушкой на детской площадке в подмосковном Раменском, проверяют на причастность к ещё одному убийству. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

— Проверяется информация о его причастности к совершённому в 2014 году в Крыму убийству девушки, — пояснили в ведомстве.

Накануне днём он убил 27-летнюю Наталью, нанеся ей более 20 ножевых ранений. Сам он спокойно покинул место преступления. Задержали Артёма поздно вечером в Ногинске. На допросе он сознался в убийстве жительницы Московской области, назвав мотивы расправы.

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