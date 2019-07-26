Психолог рекомендует родителям уже с августа начать налаживать режим школьников

Также специалист считает, что следует вместе с ребёнком планировать каждый день.

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Анастасия Кузнецова заявила, что родителям уже с августа следует начать налаживать режим школьников, чтобы подготовить их к началу нового учебного года.

— Постепенно смещайте время утреннего подъёма и отхода ко сну к школьной норме, чтобы к концу августа ребёнок мог без проблем подниматься около восьми утра, — передаёт АГН "Москва" слова специалиста.

Кроме того, родителям нужно вместе с ребёнком планировать каждый день и стараться следовать этому плану. Это поможет развить в нём самоконтроль и чувство ответсвенности. Также следует заранее договориться со школьником, какие вещи необходимо купить к новому учебному году. Перед этим можно попросить ребёнка сделать "ревизию" своих школьных принадлежностей и учебников. За покупками лучше ехать вместе, так как это, по мнению психолога, создаст позитивный настрой на предстоящую учёбу.

Кузнецова добавила, что школьнику не стоит пропускать начало учебного года без уважительной причины, чтобы он смог вместе со всеми влиться в школьную жизнь.

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