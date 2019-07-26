Лукашенко: Мы ни за какие деньги не станем рвать отношения с братской Россией

По словам белорусского лидера, в Москве всегда подставляли плечо Минску в тяжёлую минуту.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией. Об этом он сказал на встрече с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем.

— Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, ЕС, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией, — отметил Лукашенко.

Он добавил, что в России всегда в трудную минуту подставляли Белоруссии плечо, а жителей страны уважают.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с Лукашенко назвал Минск самым близким стратегическим партнёром Москвы.