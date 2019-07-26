Лайф узнал о состоянии пятилетней дочери убитой в Раменском девушки

Преступник скрывался, но уже задержан. Он заявил, что напал на свою жертву из-за ревности.

Пятилетняя дочь Натальи — женщины, которую зарезал сожитель на детской площадке в подмосковном Раменском, напугана и осознаёт, что произошло. Об этом Лайфу рассказал брат убитой.

Ребёнка временно взяла к себе родственница. После гибели матери малышка находилась в детской больнице.

Напомним, что зверское убийство было совершено накануне во дворе одной из многоэтажек в Раменском. Бывший сожитель нанёс 27-летней Наталье более 20 ножевых ранений и скрылся на автомобиле. Он бросил машину в 50 километрах от места преступления. После задержания он написал чистосердечное признание и назвал мотив преступления — ревность.