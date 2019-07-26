ГИБДД отменила штраф за превышение скорости легковушкой в кузове эвакуатора

Случай произошёл на автодороге Владимир — Гусь-Хрустальный в первой половине июля.

ГИБДД во Владимирской области отменила штраф водителю за превышение допустимой скорости. Нарушение было зафиксировано, когда машина находилась в кузове эвакуатора. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Весело и задорно доехала моя машина на эвакуаторе, которая, к сожалению, не на ходу, — приводит слова самого водителя паблик в соцсети "ВКонтакте" "Новости | Гусь-Хрустальный | Владимирская обл.".

Как оказалось, камера фотофиксации "Птолемей-СМ" установила, что скорость легкового Hyundai составляла 86 км/ч при ограничении в 60 км/ч. Однако сами фотографии показывают, что машина находилась на эвакуаторе. В итоге владелице автомобиля пришёл штраф в 500 рублей.

Ранее подобные случаи происходили в других регионах России. Такой случай произошёл в Татарстане с автомобилем Hyundai Solaris. На подобный штраф пожаловался и водитель из Вологды.