Польша направит Путину приглашение на 75-летие освобождения Аушвица

Власти Польши направят президенту России Владимиру Путину официальное приглашение на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц. Об этом в эфире "Польского радио" сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
— Такое приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт, — заявил он.
Отметим, что на годовщину начала Второй мировой российскую делегацию не позвали. Приглашения из канцелярии президента Польши получили только руководства стран Европейского союза и Восточного партнёрства. Любопытно, что при этом польские власти отправили приглашение еще и Правительству Германии.
Реакция Кремля на отказ польской стороны приглашать российских представителей, естественно, оказалась негативной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без России мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны, не будут полноценными.
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