Польша направит Путину приглашение на 75-летие освобождения Аушвица

Власти республики назвали освобождение лагеря советскими войсками "неоспоримым фактом". Вот только на годовщину начала Второй мировой российскую делегацию, напомним, не позвали.

Власти Польши направят президенту России Владимиру Путину официальное приглашение на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц. Об этом в эфире "Польского радио" сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.

— Такое приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт, — заявил он.

Отметим, что на годовщину начала Второй мировой российскую делегацию не позвали. Приглашения из канцелярии президента Польши получили только руководства стран Европейского союза и Восточного партнёрства. Любопытно, что при этом польские власти отправили приглашение еще и Правительству Германии.

Реакция Кремля на отказ польской стороны приглашать российских представителей, естественно, оказалась негативной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без России мероприятия, посвящённые годовщине начала Второй мировой войны, не будут полноценными.