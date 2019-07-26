Россиянка в Италии попросила спасти её от мужа-тирана с расстройством психики

По её словам, мужчина безработный и целыми днями следит за ней, прослушивает её телефонные разговоры.

Россиянка Екатерина Малышева записала видеообращение с просьбой спасти её от итальянского супруга-тирана. По словам женщины, от жестокости мужа страдает не только она, но и двое их общих детей — маленькие дочь и сын.

Екатерина рассказала, что в 2011 году вышла замуж и переехала в Калабрию. Тогда у них с мужем родилась дочка, а спустя два года — сын. По её словам поведение супруга резко изменилось после рождения второго ребёнка. Он стал раздражительным, начал поднимать руку на неё и детей, а также угрожать расправой. Женщина решилась на развод, но ситуация не меняется — супруг всё также контролирует каждый их шаг.

— С 11 июня у нас развод в стадии сепарации, это когда один из супругов должен покинуть дом. Муж съехал в квартиру над нами, но он безработный и целыми днями следит, выкрал наши документы, мою одежду, прослушивает телефонные разговоры, всегда знает, где я нахожусь, забрал ключи от квартиры, компьютер, — рассказала россиянка в интервью News.ru.

Женщина опасается за себя и детей. По её словам, муж — бывший военный. У него справка о наличии психического расстройства. При этом о диагнозе супруга — тяжёлый психоз — она узнала только во время беременности.

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