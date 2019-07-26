Совфед одобрил закон о статусе ветеранов для ополченцев Дагестана

Документ предусматривает для них ежемесячные выплаты и ряд льгот, в том числе по оплате услуг ЖКХ.

На заседании в Совете Федерации одобрили закон, предоставляющий статус ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, которые участвовали в контртеррористических операциях против боевиков в 1999 году. Благодаря документу они смогут получать ежемесячные выплаты и льготы, сообщает ТАСС.

— Он даёт право на статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы ополченцам, получившим ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана, — заявил член Комитета палаты по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев из Дагестана поручил президент по итогам прямой линии 20 июня. Жители республики также напомнили главе государства, что он обещал поднять с ними бокал, когда боевые столкновения закончатся.