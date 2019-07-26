Уральскую колонию для больных туберкулёзом сожгут из-за нехватки врачей

Всех осуждённых уже перевели в ЛИУ-51 в Нижний Тагил, где есть условия для их лечения.

В Свердловской области уничтожат лечебно-исправительную колонию, где ранее содержались больные туберкулёзом осуждённые. Как сообщила пресс-служба регионального ГУФСИН РФ, речь идёт о ЛИУ-58, которое находится в посёлке Надымовка.

— В этой колонии содержались больные туберкулёзом. Их необходимо лечить, но из медперсонала работали только медсёстры и фельдшеры, не было ни одного врача. Это недопустимо, но проблема персонала есть, врачи не хотят ехать в такую глушь, — рассказал Ura.ru представитель управления Александр Левченко.

По его словам, исправительное учреждение расположено очень далеко от населённых пунктов, вокруг нет асфальтированной дороги. Подготовка к ликвидации колонии уже началась — всех осуждённых перевели в ЛИУ-51 в Нижний Тагил, где есть условия для лечения.

Деревянные строения, где жили больные туберкулёзом, сожгут, как того требуют санитарные нормы. Перед уничтожением в колонии проведут деконтаминацию.

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